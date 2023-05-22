За прошлый год из App Store удалили 186 тысяч приложений

Компания Apple представила официальный отчет, который опубликован на сайте техногиганта. Согласно данным компании, за 2022 год из App Store было удалено 186 тысяч приложений.
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