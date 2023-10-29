Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Молдавии

В Молдавии задержали 35-летнего россиянина, которого в РФ объявили в международный розыск. Он подозревается в причастности к террористической деятельности и связях с международными террористическими организациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии