Каких прав лишается собственник при сдаче жилья в аренду?

Арендодатель должен помнить, что после сдачи квартиры лишается таких прав, как визиты без предупреждения и смена замков на входной двери по собственной инициативе – в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности.
Арендодатель должен помнить, что после сдачи квартиры лишается таких прав, как визиты без предупреждения и смена замков на входной двери по собственной инициативе – в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности.
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