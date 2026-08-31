Путин: отношения РФ и Индии укрепляются во многом благодаря усилиям премьера Моди

Отношения России и Индии укрепляются, этому в значительной степени способствует личное внимание индийского премьер-министра Нарендры Моди.
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