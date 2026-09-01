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Венгрия заблокирует открытие новых кластеров по вступлению Украины в ЕС

Венгрия заблокирует открытие новых кластеров по вступлению Украины в ЕС

Венгрия не поддержит открытие следующих переговорных кластеров по присоединению Украины к Европейскому союзу, пока Киев не продемонстрирует реальный прогресс в соблюдении прав венгерского национального меньшинства.

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