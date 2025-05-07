Противник пытается остановить продвижение ВС РФ в районе Григоровки, перебросив под Северск «элитные» подразделения операторов дронов «К-2»

Украинское командование перебросило на Северское направление «элитные» подразделения операторов дронов из состава отдельного полка беспилотных систем «К-2» с задачей остановить продвижение российских войск в направлении Григоровки.
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