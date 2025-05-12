Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Вот такая правда

Вот такая правда

«Если в дивизии осталось меньше половины русских, её нужно расформировывать». Иван Христофорович Баграмян – советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.

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