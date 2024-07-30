Спасение пришло откуда не ждали: принц Гарри получит неожиданно щедрую помощь

Сын монарха узнал об отсрочку от финансовой катастрофы. Принц Гарри спасен от финансовой катастрофы LEGION-MEDIAКак известно, последнее время денежные проблемы для принца Гарри и его законной супругиМеган Маркл обострились, как никогда прежде.
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