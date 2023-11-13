Автоэксперт Данилов рассказал о влиянии платных парковок на Петербург и его жителей

После введения платной парковки в центральных районах стало проще найти парковочное место. Особенно удобно пользоваться платной парковкой тем, кто нерегулярно приезжает в центр на непродолжительное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии