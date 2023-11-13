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Автоэксперт Данилов рассказал о влиянии платных парковок на Петербург и его жителей

Автоэксперт Данилов рассказал о влиянии платных парковок на Петербург и его жителей

После введения платной парковки в центральных районах стало проще найти парковочное место. Особенно удобно пользоваться платной парковкой тем, кто нерегулярно приезжает в центр на непродолжительное время.

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