В Новосибирской области вузы получат 15 237 бюджетных мест

В Новосибирской области на 2026 год утверждено 15 237 бюджетных мест для местных университетов, что превышает прошлогодний показатель на 83 позиции.
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