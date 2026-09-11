Юрист Виноградов: методические рекомендации ЦБ адресованы банкам, а не вкладчикам

Методические рекомендации Банка России от 20 мая 2026 года № 1-МР не вводят для всех вкладчиков обязанность заранее собирать документы о происхождении накоплений.
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