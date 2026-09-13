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Татар-информ

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Начвин поздравил ИТ-специалистов Татарстана с Днем программиста

Начвин поздравил ИТ-специалистов Татарстана с Днем программиста

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин поздравил специалистов с Днем программиста.

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