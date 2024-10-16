Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили

Политика как она есть

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приближающейся отставке путем импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, в нарушение конституции, ведет активные переговоры с оппозицией о создании после выборов в парламент 26 октября «технического правительства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.