День спортсмена и олимпийского движения: когда состоятся старты

Сегодня Национальный олимпийский и спортивный комитет (НОСК) провел мероприятие, в рамках которого была объявлена программа мероприятий, приуроченных ко Дню спортсмена и олимпийского движения - «Олимпийские старты 2024», и представлены спортсмены, получившие статус прошедших квалификацию на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.