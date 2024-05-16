День спортсмена и олимпийского движения: когда состоятся старты

Сегодня Национальный олимпийский и спортивный комитет (НОСК) провел мероприятие, в рамках которого была объявлена программа мероприятий, приуроченных ко Дню спортсмена и олимпийского движения - «Олимпийские старты 2024», и представлены спортсмены, получившие статус прошедших квалификацию на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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