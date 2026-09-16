«Теперь я видел все»: рэпер Снуп Догг стал звездой армянской свадьбы

Снуп Догг стал секретным гостем на армянской свадьбе! Рэпер согласился выступить перед молодоженами во время праздничного застолья, которое они точно запомнят на всю жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сигареты убивают:...
- Путин вручил поче...
- Вебкам-модель в М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым