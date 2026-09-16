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Пятый канал

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«Теперь я видел все»: рэпер Снуп Догг стал звездой армянской свадьбы

«Теперь я видел все»: рэпер Снуп Догг стал звездой армянской свадьбы

Снуп Догг стал секретным гостем на армянской свадьбе! Рэпер согласился выступить перед молодоженами во время праздничного застолья, которое они точно запомнят на всю жизнь.

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