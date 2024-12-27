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  • Олег Руднев
    Поматросили и бросили. Отработанный материал.Как неблагодарен ...
  • Константин Самарин
    Таких надо сразу кострировать тупым ножом без наркоза.Россиянин надруга...
  • Николай Вовк
    попользовались и бросили, как прокладку,..Как неблагодарен ...

Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16

Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16

Генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции.

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