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Царьград

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«Чайка» сыграет со «Спутником» в Альметьевске после победы 4:3

«Чайка» сыграет со «Спутником» в Альметьевске после победы 4:3

Сегодняшний матч регулярного чемпионата МХЛ проведет нижегородская «Чайка». На выезде команда встретится со «Спутником», начало игры — в 18:30.

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