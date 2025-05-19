Новости СВО. Освобождены Новооленовка и Романовка, ВСУ молотят в Сумской области, Путин и Трамп обсудили варианты по Украине, 20 мая

Донецкая Народная Республика, 20 маяВ Донецкой Народной Республике освобождена Новооленовка. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что группировка «Центр» отрезает Димитров (Мирноград) и Красноармейск (Покровск) от украинской логистики.
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