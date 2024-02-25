Трамп: выборы станут судным днем для захвативших правительство лжецов

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Грядущие президентские выборы в США станут "судным днем" для лжецов, жуликов, аферистов, цензоров и самозванцев, которые "захватили" власть в стране, заявил бывший американский лидер и миллиардер Дональд Трамп во время выступления в Южной Каролине 24 февраля.
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