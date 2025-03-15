Лидеры Европы потребовали от России принять перемирие на условиях Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от президента России Владимира Путина согласиться на условия перемирия, выдвинутые украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом западные лидеры не хотят слушать каких-либо требований со стороны Москвы.
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