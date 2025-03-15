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Лидеры Европы потребовали от России принять перемирие на условиях Зеленского

Лидеры Европы потребовали от России принять перемирие на условиях Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от президента России Владимира Путина согласиться на условия перемирия, выдвинутые украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом западные лидеры не хотят слушать каких-либо требований со стороны Москвы.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины. Хотят снова обмануть Россию?!
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