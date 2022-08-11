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Жабер снялась с турнира в Торонто из-за боли в животе, Бадоса – из-за судорог

WTA опубликовала информацию об отказах Онс Жабер и Паулы Бадосы. Жабер снялась со второго круга против Циньвэнь Чжэн из-за боли в животе (1:6, 1:2).

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