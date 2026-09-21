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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области ОРВИ за неделю заразились более 6 тысяч человек

В Рязанской области ОРВИ за неделю заразились более 6 тысяч человек

Среди циркулирующих вирусов выявлены вирусы негриппозной этиологии. В Рязанской области случаи COVID-19 не регистрировались.

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