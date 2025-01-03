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Nature: Землю ждет седьмое массовое вымирание растений и животных

Nature: Землю ждет седьмое массовое вымирание растений и животных

Земля начала переживать седьмое массовое вымирание многих известных видов флоры и фауны. Таким наблюдением поделился эколог Стивен Джонсон из Калифорнийского технологического института в научной работе для журнала Nature Ecology.

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