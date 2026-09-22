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Царьград

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"Зима Судного дня": эксперт объяснил панику Киева. Что вскоре ожидает Украину

"Зима Судного дня": эксперт объяснил панику Киева. Что вскоре ожидает Украину

Предстоящая зима может стать для Украины катастрофической, и вот почему. Из‑за плохой подготовки энергосистемы предстоящий сезон на Украине уже называют "зимой Судного дня".

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