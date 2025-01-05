СМИ сообщили о плане Стармера убедить Трампа поставлять оружие Киеву

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне после инаугурации для того, чтобы убедить его продолжать поставки вооружения на Украину.
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