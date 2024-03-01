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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ученые создали бионическую медузу для исследования океана

Медузы мало что умеют, кроме как плавать, жалить, есть и размножаться. У них даже мозгов нет. Тем не менее, эти простые существа могут легко путешествовать в глубины океанов, чего не могут сделать люди, несмотря на всю нашу изощренность.

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