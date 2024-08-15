Захарова ошарашена запросом ООН на посещение приграничных областей России

Запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на въезд в Брянскую, Белгородскую и Курскую области является циничным политическим шоу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 августа во время брифинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии