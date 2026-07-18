СК запросил доклад после сюжета РЕН ТВ о лжекосметологе в Москве

"112" После сюжета РЕН ТВ о московской лжекосметологе, которая, несмотря на уголовное дело, продолжила проводить опасные процедуры без медицинского образования и лицензии, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и проверить новые обстоятельства.