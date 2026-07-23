Блокада Баб-эль-Мандеба: как хуситы перекраивают нефтяную логистику

Йеменские хуситы — ребята серьезные, за словом в карман не лезут. С момента объявленной ими блокады судоходства Саудовской Аравии в Баб-эль-Мандебском проливе не прошло и трех суток, а уже есть первые результаты.
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