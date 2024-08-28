❗️ Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего феодосийца, который призывал убивать русских Мужчина также публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран.
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❗️ Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего феодосийца, который призывал убивать русских Мужчина также публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, проживающих на территории других стран.