Семья, в которой служение людям стало жизненным принципом: история председателя регионального отделения «Новой Формации» в Республике Башкортостан Давида Гаптракипова

Есть семьи, в которых любовь к Родине, уважение к труду, взаимопомощь и ответственность перед людьми становятся не просто жизненными принципами, а настоящим наследием, передающимся из поколения в поколение.
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