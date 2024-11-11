Петербургский Балет Якобсона ищет организатора для показа "Щелкунчика"

Приближаются новогодние праздники, для детей — время сказок, чудес и исполнения желаний. Одним из символов Нового года можно считать сказку «Щелкунчик и Мышиный король», и многие петербуржцы стремятся показать детям балет по мотивам сказки.
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