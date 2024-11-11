Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin
    Класс! Особенно ужин: с 9:00 до 21:00 вечера!!!😂😀😀Россиянам напомни...
  • Вячеслав Денисов
    А идиот не объяснил, чем ему не угодил Шостакович? Хорошо бы и от ретивых начальников послушать объяснения, чем им по...Администрация Оме...
  • Svetlana Kuzmina
    Такое просветление мозгов у больных с диагнозом Альцгеймер бывает перед самым концом.Жители США создал...

Петербургский Балет Якобсона ищет организатора для показа "Щелкунчика"

Петербургский Балет Якобсона ищет организатора для показа "Щелкунчика"

Приближаются новогодние праздники, для детей — время сказок, чудес и исполнения желаний. Одним из символов Нового года можно считать сказку «Щелкунчик и Мышиный король», и многие петербуржцы стремятся показать детям балет по мотивам сказки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх