Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС

Доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90 процентов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.
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