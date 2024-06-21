Роман Крылов: Леса играют ключевую роль в повседневной жизни жителей Верхневолжья

Правительство региона 18 июня обсудило программу развития лесного комплекса на ближайшие годы. По площади лесного фонда и объемам его использования Тверская область занимает первое место среди регионов ЦФО.
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