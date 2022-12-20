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Первых студентов обучили в Сириусе цифровой трансформации в страховании

Первых студентов обучили в Сириусе цифровой трансформации в страховании

Страховой Дом ВСК, Финтех Хаб Банка России и Научно-технологический университет "Сириус" завершили первый образовательный интенсив (16+) для российских студентов по направлению Цифровая трансформация в страховании, сообщает пресс-служба ВСК.

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