Россия наносит мощные комбинированные удары при помощи различных ракет и БПЛА-камикадзе по территории Украины.
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