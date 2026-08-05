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Авто Новости

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Почему Hennessey Blackbird за 2,5 миллиона — это протест против времени

Почему Hennessey Blackbird за 2,5 миллиона — это протест против времени

Когда я впервые увидел снимки Hennessey Blackbird, меня охватило странное, почти забытое чувство. Оно напоминало детский восторг перед плакатом с Lamborghini Diablo, висевшим над моей кроватью в девяностые.

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