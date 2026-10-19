“Democrats in battleground states seeking to flip control of Congress in November are counting on a potent weapon: the deep cuts to Medicaid that Republicans approved last year in their signature legislation known as the One Big Beautiful Bill Act,” Politico reports.
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