В каждой квартире сейчас есть Wi-Fi-роутер. Хотя его удобство безоговорочно, люди располагают его там, где удобнее тому, кто проводил веб, не задумываясь о последствиях для здоровья от влияния электромагнитного поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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