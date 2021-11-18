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Джонсон предостерёг Кремль от «военной авантюры» у границ Украины и Польши

Джонсон предостерёг Кремль от «военной авантюры» у границ Украины и Польши

Борис Джонсон Фото: borisjohnsonuk/instagram.com   «Военный авантюризм» России у границ Украины и Польши станет для неё «трагической ошибкой», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на слушаниях перед избранным комитетом парламента.

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