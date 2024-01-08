По мнению бизнес-омбудсмена, приезжих опасаются не только из-за совершаемых ими преступлений, но и в связи с их активностью на рынке труда.
Лоббирует не те интересы: новосибирцев возмутили слова Борис Титова о мигрантах
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
"Мы живем, под собою не чуя страны" эта строчка О. Мандельштама как нельзя лучше описывает многих московских бонз. Они, занимая высокие властные и административные посты, ради своей личной выгоды и своего личного бизнеса готовы на негативные процессы в стране закрыть. глаза. И главное всегда, сволочи, преподносят свои преступные предложения как научно обоснованные и исключительно в интересах народа. И Титов один из лидеров лицемерия. Да. без мигрантов нашей экономике не обойтись. Но вначале, госпожа власть, наведи порядок в миграционном вопросе, серьезно НАКАЖИ всех, кто наживается на незаконном импорте мигрантов, кто использует труд мигрантов и не несет за них никакой ответственности, трусливых или продажных правоохранителей, идущих на поводу у обнаглевших диаспор и т.п.
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16 час.
ГД
Галина Друзина
Если власть не будет реагировать на преступления мигрантов, то начнётся гражданская война, а это очень на руку западу, этого они и ждут. Выслать мигрантов из страны вместе с семьями, лишить гражданства и принимать, уж если не обойтись без них, по новым законам и без права привозить семьи. И тотальный контроль за мигрантами. Приехал, отработал и досвидос к себе на родину.
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14 час.
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