Лоббирует не те интересы: новосибирцев возмутили слова Борис Титова о мигрантах

АС

Александр Сысоев

"Мы живем, под собою не чуя страны" эта строчка О. Мандельштама как нельзя лучше описывает многих московских бонз. Они, занимая высокие властные и административные посты, ради своей личной выгоды и своего личного бизнеса готовы на негативные процессы в стране закрыть. глаза. И главное всегда, сволочи, преподносят свои преступные предложения как научно обоснованные и исключительно в интересах народа. И Титов один из лидеров лицемерия. Да. без мигрантов нашей экономике не обойтись. Но вначале, госпожа власть, наведи порядок в миграционном вопросе, серьезно НАКАЖИ всех, кто наживается на незаконном импорте мигрантов, кто использует труд мигрантов и не несет за них никакой ответственности, трусливых или продажных правоохранителей, идущих на поводу у обнаглевших диаспор и т.п.