⚡️ В течение прошедшей ночи с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями РФ.
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