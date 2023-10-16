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Путин заявил об улучшении качества китайских автомобилей

Путин заявил об улучшении качества китайских автомобилей

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении качества китайских автомобилей. Как сообщил глава государства, покупатели особенно по соотношению цена–качество ориентируются на автомобили производителей из КНР.

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