Президент России Владимир Путин заявил об улучшении качества китайских автомобилей. Как сообщил глава государства, покупатели особенно по соотношению цена–качество ориентируются на автомобили производителей из КНР.
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