Киев останется на закуску. Путин разработал зверский план – экс-советник Кучмы

Украинская власть не может защитить страну от российских ударов, которые будут только нарастать. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический и политический эксперт, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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