Когда отключат отопление в 2025 году: сроки, правила и действия при «жаре в батареях» Ирина ВальковаРоссийские города встречают весну по-разному — где-то уже отключили отопление, а где-то батареи всё ещё горячие.
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