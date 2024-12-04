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Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону

Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону

Вчера в боях за освобождение Курахово произошло значимое событие. Так, российские подразделения заняли расположенное у дамбы Кураховского водохранилища село Старые Терны, после чего украинский гарнизон в городе оказался в оперативном окружении.

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