Не Киба: Григорий Лепс появился на публике с загадочной брюнеткой

Лепс ошарашил публику новой спутницей на фоне слухов о свадьбе с 19-летней моделью. Григорий Лепс, кажется, решил основательно заинтриговать публику, подбросив дров в и без того пылающий костер слухов вокруг его личной жизни.
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