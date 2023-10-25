Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова
    А вообще в Россию впускать только славян!Семья подростка и...
  • Наталья Иванова
    Нам не надо этих извинений. Нам надо, чтобы эта семья покинула пределы России!!!Семья подростка и...
  • elena avdeeva (Ракобольская)
    А почему бы и нет? Зачем нам звереныши, из которых вырастут волки, как их не корми?Семья подростка и...

Механик-водитель «Симба» рассказал, по каким целям работает ЗРК «Стрела-10»

Механик-водитель «Симба» рассказал, по каким целям работает ЗРК «Стрела-10»

Расчет ЗРК «Стрела-10» показал свою боевую работу на Южно-Донецком направлении. Этот зенитный ракетный комплекс, по словам бойцов, хорошо зарекомендовал себя, борясь с вражескими беспилотниками в зоне СВО, такими как Shark, «Валькирия», «Фурия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх