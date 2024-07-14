Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России. Он отметил, что Североатлантический альянс демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости.
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