Госдеп не согласен с оценкой Кремля об атмосфере насилия в США

Несогласие с оценкой российской стороны относительно покушения на экс-президента США Дональда Трампа выразил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 15 июля на пресс-конференции с журналистами.
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